El cardiólogo Enrique Asín, sobre la muerte de Jesús de Miguel: "Es probable que no tuviera una parada cardíaca en el campo y la sufriera después, en la ambulancia"

"Que sepamos, tardaron seis minutos desde el terreno de juego hasta la ambulancia, aunque conocemos que el paro cardiaco tuvo lugar en la propia ambulancia", sostiene el médico en Más Vale Tarde.

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, que le causó una parada cardiorrespiratoria. El cardiólogo Enrique Asín, en el programa Más Vale Tarde, sugirió que la parada cardíaca pudo haber ocurrido en la ambulancia y no en el campo, ya que no se usó el desfibrilador de inmediato. Asín destacó que cada minuto sin reanimación puede aumentar la mortalidad en un 10% y que el paro cardíaco se produjo durante el traslado en la ambulancia.

El mundo del fútbol está consternado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras el brutal choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López, el cual le provocó una parada cardiorrespiratoria que tuvo un final fatídico.

El cardiólogo Enrique Asín ha analizado lo sucedido en Más Vale Tarde y ha explicado que "viendo las imágenes, es probable que no tuviera una parada cardíaca en el campo y la sufriera después, en la ambulancia", ya que los servicios médicos no le aplicaron una descarga con el desfibrilador en el primer instante.

"Parece que no estaba en parada cardíaca y luego, o como consecuencia del propio traumatismo torácico o cerebral, que tuviera una parada cardíaca", ha añadido el médico.

Al respecto de esa ausencia de reanimación sobre el propio terreno de juego, Asín explica que "por cada minuto que pasa puede incrementarse la mortalidad cerca de un 10%". "Que sepamos, tardaron seis minutos desde el terreno de juego hasta la ambulancia, aunque conocemos que el paro cardiaco tuvo lugar en la propia ambulancia", concluye.

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