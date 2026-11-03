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Tragedia en el Tenerife-Andorra

El cardiólogo Enrique Asín, sobre la muerte de Jesús de Miguel: "Es probable que no tuviera una parada cardíaca en el campo y la sufriera después, en la ambulancia"

"Que sepamos, tardaron seis minutos desde el terreno de juego hasta la ambulancia, aunque conocemos que el paro cardiaco tuvo lugar en la propia ambulancia", sostiene el médico en Más Vale Tarde.

CARDIOLOGO
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El mundo del fútbol está consternado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras el brutal choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López, el cual le provocó una parada cardiorrespiratoria que tuvo un final fatídico.

El cardiólogo Enrique Asín ha analizado lo sucedido en Más Vale Tarde y ha explicado que "viendo las imágenes, es probable que no tuviera una parada cardíaca en el campo y la sufriera después, en la ambulancia", ya que los servicios médicos no le aplicaron una descarga con el desfibrilador en el primer instante.

"Parece que no estaba en parada cardíaca y luego, o como consecuencia del propio traumatismo torácico o cerebral, que tuviera una parada cardíaca", ha añadido el médico.

Al respecto de esa ausencia de reanimación sobre el propio terreno de juego, Asín explica que "por cada minuto que pasa puede incrementarse la mortalidad cerca de un 10%". "Que sepamos, tardaron seis minutos desde el terreno de juego hasta la ambulancia, aunque conocemos que el paro cardiaco tuvo lugar en la propia ambulancia", concluye.

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