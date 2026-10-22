Schumacher exige la retirada de Fernando Alonso

Ralf Schumacher considera que el asturiano, al igual que Hamilton, debería dar un paso al lado para dejar que las nuevas generaciones desembarquen en la Fórmula 1.

Antes de que la Fórmula 1 retome la acción este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, Ralf Schumacher se ha situado en el foco de la polémica gratuitamente.

El que fuera piloto de Williams y Toyota ha pedido abiertamente en 'Sky' que pilotos veteranos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton se planteen retirarse.

"En la F1 tenemos a Hülkenberg que roza los 40 años, Hamilton tiene más de 40, Alonso también. Es maravilloso que los pilotos estén tantos años, pero me parece injusto para la próxima generación", ha explicado.

Según el hermano de Michael, que ambos campeones sigan en la parrilla está privando de oportunidades a otros jóvenes pilotos.

"¿Cuándo empezaron Antonelli o Verstappen? Si lo analizamos bien, si siguiesen hasta los 45 prácticamente habría que cerrar la F2. No hay espacio para los jóvenes y debemos tener cuidado con eso", ha señalado.

De hecho, Schumacher señala directamente a un Alonso que en 2027 cumplirá 46 años: "No tengo nada en contra de él, pero el objetivo de la Fórmula 1 no puede ser hacerse cada vez más mayor".

Lo curioso es que el hermano de Ralf, el legendario Michael Schumacher, regresó al 'Gran Circo' en 2010 de la mano de Mercedes con 41 años, la edad que tiene Lewis Hamilton.

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