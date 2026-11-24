El bicampeón del mundo de F1 ha asegurado que se retirará cuando se sienta "lento": "No siento que haya perdido velocidad, ni reflejos en la salida".

"Nunca sentí que me iría": así de contundente se ha mostrado Fernando Alonso en una entrevista publicada por Aston Martin cuando le han preguntado si la retirada fue una opción que cobró fuerza este 2026.

Ahora, con su continuidad garantizada para 2027, cuando cumplirá 46 años, el asturiano explica que no colgó el casco debido en gran parte al pobre nivel del monoplaza británico.

"Después de 25 años en este deporte, quiero sentir, el día que me retire, que es el momento adecuado para mí y que sea un momento respetuoso para mi carrera y mis logros", ha señalado.

"Quiero estar en paz conmigo mismo cuando deje de competir. No quiero retirarme con resultados y carreras difíciles, como las que hemos tenido este año", ha añadido.

Sobre cuándo será el momento de poner punto y final a su dilatada carrera en el 'Gran Circo', el bicampeón destaca que, por el momento, no ve a nadie mejor en la parrilla que él.

"A fin de cuentas no veo a nadie superior en la pista. No siento que haya perdido velocidad, ni reflejos en la salida, ni motivación para venir al próximo Gran Premio", ha apuntado.

"Algunos dicen que la generación más joven necesita un lugar en la F1 y que pilotos como yo y Lewis Hamilton debemos dar un paso a un lado porque llevamos mucho tiempo en la parrilla, pero el automovilismo no funciona así. Me retiraré cuando sienta que soy lento, no cuando mi pasaporte diga que tengo esta o aquella edad", ha zanjado.