El expiloto Rubén Xaus ha analizado la rivalidad entre las dos leyendas de MotoGP destacando que el ilerdense "ha aprendido cosas de Valentino y también ha aprendido cosas de él que no se deben hacer".

Tras el décimo Mundial de Marc Márquez, el octavo en la categoría reina, se ha avivado aún más si cabe el debate sobre si se puede considerar al de Cervera mejor piloto que Valentino Rossi.

Sobre ello ha reflexionado el expiloto Rubén Xaus en 'Duralavita', señalando cuál ha sido una de las grandes diferencias entre ambos.

Y la misma radica en el entorno: "Creo sinceramente que Marc ha tenido desde el principio hasta hoy un entorno mucho más positivo y natural, y eso le ha ayudado a mantener una carrera deportiva muy sólida y constante".

"Valentino, en cambio, dentro de su círculo más cercano y especialmente en el entorno italiano, no ha tenido esa misma estabilidad ni ese ambiente de apoyo", ha explicado.

Según Xaus, ha sido clave que Marc ha sabido gestionar mejor el "ego" que Rossi: "Para ser campeón del mundo varias veces en cualquier deporte competitivo, inevitablemente tienes un ego importante. Valentino lo tiene y Marc también. Pero, cuando miro quién ha sabido gestionar mejor ese ego tan complejo junto a su equipo de confianza, para mí está claro que ha sido Marc".

"Valentino, para mí, nació para ser una gran figura", explica el expiloto, que considera que fue el espejo de un Marc que terminó por superarle.

"Valentino ya era una estrella cuando Márquez era pequeño. Él supo construir su propia figura, que no es nada fácil, y aprendió de Valentino. Y lo superó", ha señalado.

Xaus asegura que "Marc admira de verdad al legendario Valentino Rossi", pero teniendo claro qué debe y qué no debe hacer: "Ha aprendido cosas de Valentino y también ha aprendido cosas de él que no se deben hacer".