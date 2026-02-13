"Las unidades de potencia son un poco..."
Fernando Alonso 'dispara' contra Honda y se encomienda a Newey
El bicampeón del mundo de Fórmula 1 tiene confianza ciega en el chasis diseñado por Newey, pero duda del motor Honda.
Tras completar 159 vueltas con el AMR26 en sus dos primeras jornadas de test (61 en Barcelona y 98 en Bahréin), Fernando Alonso ha ofrecido sus impresiones sobre el nuevo monoplaza a la prensa.
El asturiano no esconde que no están donde esperaban y lo achaca al retraso en el programa: "Sí, sin duda no estamos en la posición en la que queríamos estar. Empezamos con desventaja, perdernos Barcelona fue muy importante porque no solo nos perdimos los test de Barcelona, sino también los filming days previos".
Eso sí, afirma tener confianza ciega en Adrian Newey, pero sí duda del motor Honda, que este miércoles ya le dio problemas a Lance Stroll y sigue limitado en términos de potencia.
"Creo que especialmente en lo que respecta al chasis. Las unidades de potencia son un poco más difíciles porque aún no entendemos bien la normativa y lo que se necesita. Pero en lo que respecta al chasis, no hay ninguna duda", ha señalado.
Sobre el gurú, Alonso afirma que más tarde o más temprano sacará la 'varita': "Después de más de 30 años de dominio de Adrian en este deporte, no es que vaya a olvidar todo en un año. No sé dónde estamos ahora en términos de chasis y nivel de agarre, pero aunque no estemos al 100 % ahora, pronto lo estaremos porque solucionaremos cualquier problema. En la unidad de potencia creo que tenemos que dar tiempo y comprender dónde estamos y, si estamos por detrás, mejorar lo antes posible".
"Como he dicho, somos realistas. No seremos los más rápidos en Melbourne. Empezamos lentos y en desventaja, pero es difícil adivinar exactamente dónde", ha zanjado.