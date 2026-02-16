Increíble confesión de Stoner: "Márquez tenía una debilidad y nadie la supo aprovechar"

El australiano ha recordado un punto débil del de Cervera del que, curiosamente, nadie se percató durante sus primeras temporadas en MotoGP.

Marc Márquez afronta 2026 con el 'cartel' de rival a batir. Los pilotos con grandes aspiraciones tienen claro que el oponente más duro con el que se van a encontrar en la pista va a ser el ilerdense. La condición de vigente campeón convierte a Marc en el máximo favorito en la lucha por el título.

Casey Stoner, bicampeón del mundo, fue uno de los máximos rivales del catalán durante su comienzo en la categoría reina. El australiano fue el último en ganar el Mundial antes de que Márquez encadenara esa histórica racha de seis campeonatos en siete temporadas.

Pocos pilotos conoce mejor a Marc. Stoner nunca ha tenido problema en deshacerse en elogios hacia su excompañero. Sin embargo, una nueva reflexión del australiano desvela algo inédito del de Cervera: "Marc tenía una gran debilidad en el pasado que creo que nadie notó y sobre la que sigo sin decir nada. Pero fue sorprendente que nadie fuera capaz de explotarla".

"Supongo, porque todos (lo veían) como el 'jefe final' y, en lugar de averiguar qué tenían que hacer, qué tenían que mejorar en sí mismos, quizá cómo correr contra Marc, simplemente lo veían como un competidor increíblemente difícil", reconoce Casey en declaraciones para 'Crash.net'.

El bicampeón del mundo de MotoGP también señala el poderío de Márquez y destaca cómo ha crecido durante los años de su calvario con las lesiones: "Lo que ha hecho, durante estos últimos años que han sido difíciles para él, es simplemente desarrollar otro nivel de fuerza, inteligencia y paciencia. Es aparentemente lo que creo que les falta a todos los que compiten contra él ahora".