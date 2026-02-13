Ahora

"Podremos dar grandes pasos"

Aston Martin afirma que el AMR26 tiene "potencial"

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, ha explicado que necesitan tiempo para "desbloquear" el paquete.

Fernando Alonso durante el GP de SingapurFernando Alonso durante el GP de SingapurGetty

A pesar de las malas sensaciones que hayan dejado los test de Bahréin y del pesimismo que reina entre Fernando Alonso y Lance Stroll, en Aston Martin quieren verle el lado bueno a las cosas.

Al menos así lo ha tratado transmitir Mike Krack ante los pedios, afirmando que "el paquete tiene potencial", pero que necesitam "trabajar duro para desbloquearlo".

El jefe de pista de los de Silverstone, eso sí, es realista: "La principal lección de esta semana es que tenemos mucho trabajo por hacer. Hemos tenido que aprender que quizá no estamos al nivel de otros".

Por ello pide "tiempo": "Antes de desarrollar completamente el coche, era importante salir a pista, aunque fuera pronto. Hemos tenido pequeños problemas que hay que depurar y eso lleva tiempo".

"Una vez estemos funcionando correctamente, podremos analizar las debilidades y el potencial de mejora. Estoy seguro de que podremos dar grandes pasos hacia delante", ha zanjado.

