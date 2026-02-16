Un ingeniero de F1 revela la reacción de Alonso al mítico "Fernando is faster than you" que recibió Massa

Rod Smedley, exingeniero de Ferrari, se ha mostrado arrepentido de dar dicha orden a Felipe Massa durante el GP de Alemania 2010, y asegura que Alonso desconocía lo sucedido durante la carrera.

En la Fórmula 1 existen momentos que han quedado grabados para la historia de la competición. Tanto pilotos como ingenieros han sido protagonistas de frases o hechos que siempre serán recordados, y Fernando Alonso es uno de ellos.

El bicampeón del mundo ha dejado grandes escenas para el deporte, pero hay una frase que demuestra su poderío: "Fernando is faster than you" ("Fernando es más rápido que tú"). Estas palabras fueron pronunciadas por Rob Smedley, ingeniero de Felipe Massa en Ferrari y actual jefe de rendimiento del FW48 de Williams.

Durante el GP de Alemania 2010, donde Alonso acabó primero y Massa segundo, Smedley comunicó a Massa, por orden del equipo, que el español era más rápido que él. Un momento, que según confiesa el ingeniero, no debería haberse producido.

"Creo que aquel mensaje no tenía que haberlo dicho un ingeniero. El trabajo del ingeniero es maximizar el rendimiento del piloto. Le pregunté al muro: '¿Por qué tenemos que lanzar el mensaje?' Le pedí a Felipe que subiera el ritmo y lo hizo", cuenta Smedley en el podcast 'High Performance'.

"Aquel es mi único momento como profesional en el que me gustaría volver y hacer las cosas de manera diferente como equipo. Cuando recibimos la nómina, arriba pone 'Scuderia Ferrari'. No se trata de Alonso o de Massa. Pero aquel día no estuvimos acertados porque pensábamos que no iba a pasar", añade el exingeniero de Ferrari.

Además de revelar cómo fue la intrahistoria de dicha instrucción en carrera, Rob asegura que "Felipe estaba muy molesto conmigo y con todos", y que Alonso desconocía qué había sucedido durante la carrera.

"Fernando estaba como: 'No sé de qué estamos hablando. ¿Eso sucedió?' Como atleta, él es impermeable a esas presiones. Solo quiere ganar", concluye Smedley, destacando la personalidad del asturiano a la hora de correr.