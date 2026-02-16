"Veremos quién llega a la final": Carlos Alcaraz reta a Sinner en el ATP 500 de Doha

El tenista español ansía con volver a verse las caras con el número dos del mundo en otra final, y señala que estos partidos son "los que la gente quiere ver".

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a disputar otro torneo en el que podrán verse las caras una vez más. Ambos tenistas participan en el ATP 500 de Doha, y pese a que aún no han disputado su primer partido, ya se especula sobre una hipotética final entre los dos.

En los últimos años, ambos han jugado las finales de los Grand Slams y los torneos importantes del circuito ATP, por lo cual poder enfrentarse de nuevo "sería increíble", tal y como ha confesado Alcaraz en una entrevista para 'Sky Sports'.

"Sería increíble, ¿no? Creo que estos son los partidos y las finales que la gente quiere ver. Si puedo ganar y pasar todas las rondas, entonces veremos quién llega a la final", afirma el tenista español.

Por el momento, tanto Carlos como Jannik deberán ganar sus partidos de primera ronda frente a Tomas Machac y Arthur Rinderknech, respectivamente. Y, debido a sus puestos en el ranking, hasta la final del ATP 500 de Doha no se enfrentarán hasta la final.

En caso de que Alcaraz gane el torneo, aumentaría su ventaja sobre el italiano en el ranking ATP, la cual ya supera los 4.000 puntos. Sin embargo, si Sinner se proclama campeón en Qatar, este recortaría dicha distancia en 500 puntos.