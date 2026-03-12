Bottas vuelve a reírse de Aston Martin y de Fernando Alonso

El piloto de Cadillac ha bromeado una vez más con la situación que atraviesa el equipo de Silverstone.

Si en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, Valtteri Bottas aseguró que "Stroll, Alonso y Russell competirán el Mundial hasta Abu Dhabi", en la de China el finlandés ha vuelto a mofarse del equipo del bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Lo ha hecho apuntando que su equipo, Cadillac, al menos pudo cruzar la línea de meta con uno de sus coches a diferencia de los de Silverstone.

"Parece que Aston está en muchos problemas. Nosotros también los tenemos, pero al menos pudimos terminar la carrera con un coche, esa es nuestra fortaleza", ha afirmado.

Las palabras del ex de Mercedes son llamativas ya que él no pudo acabar el primer Gran Premio del año y fue 'Checo' Pérez el que salvó los muebles de la nueva marca del 'Gran Circo'.