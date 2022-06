En el Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada pasada, Fernando Alonso completó una de sus mejores actuaciones en la temporada 2021. Tras un reventón de Max Verstappen en la fase final, la carrera se relanzó con solo dos vueltas por delante.

El bicampeón de Fórmula 1, que partía décimo, terminó sexto tras adelantar a Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, dando cuenta de una enorme maestría al volante cuando las fuerzas se igualaron con solo dos giros.

Un año después, en la previa del séptimo Gran Premio de la temporada, Fernando Alonso y Esteban Ocon han analizado la 'minicarrera' del ovetense.

"Hamilton se va ahí", arranca el asturiano sobre el grotesco error del británico en la relanzada que le dejó en bandeja la victoria a 'Checo' Pérez.

"Carlos se fue de vacaciones ahí, buscando un apartamento en Bakú", prosigue viendo el adelantamiento a su compatriota.

"Es muy difícil poner las ruedas en temperatura en este circuito, y especialmente si es una carrera a una vuelta", añade 'Magic'. "Lo hiciste bien", replica Ocon, que no terminó la carrera.

"El giro a derecha no está bien, había baches y tienes miedo de bloquear ruedas y perder todo", señala Fernando, que ya había pasado de la décima a la sexta posición.

Ahí le tocó aguantar a Tsunoda con su potente AlphaTauri. "No tenías el rebufo de los coches", le dice Ocon, a lo que Alonso responde: "Estaban muy cerca por detrás, pero teníamos todo el despliegue (eléctrico) para defendernos ya que era a una vuelta".

"Bakú está muy bien cuando tienes varias arrancadas o coches de seguridad porque hay mucha acción en la larga recta", explica Fernando, que zanja el vídeo con un aviso a navegantes: "Esperemos que vengan más, seguro".

