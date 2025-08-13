Ahora

Un encuentro muy especial

Esto te va a conmover: la sorpresa más especial de Norris a una aficionada con parálisis cerebral

Alayah tiene cuatro años y sufre una parálisis cerebral. Ha podido conocer a su piloto favorito de la Fórmula 1 en las instalaciones de McLaren en Woking.

Lando Norris ha dado una sorpresa a una de sus fans más incondicionales. Alayah es una niña de cuatro años que sufre una parálisis cerebral. Ella ha ido junto a su familia a la sede de la fábrica de McLarenen la localidad de Woking

Allí, la joven ha podido cumplir su sueño de encontrarse con el piloto británico. Chocaron los cinco y Alayah le hizo entrega de un regalo muy especial al competidor de los papaya, una pulsera con una inscripción: "Disfruta de la vida".

A continuación, Norris enseñó a su fan los trofeos logrados en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña y la preguntó por su favorito. Aliyah no tiene ninguna duda en su elección: "El de Lando, porque a mi me gusta Lando".

El británico acompañó a su invitada a recorrer parte de las instalaciones, deteniéndose en uno de los puntos más emblemáticos de la factoría inglesa. Se trata de un enorme lago que rodea a la sede de las flechas naranjas. Alayah tuvo una experiencia inolvidable junto a su piloto favorito de la F1.

