Decía el poeta británico William Ernest Henley que él era "el dueño de su destino y el capitán de su alma", y parece ser que algo similar le ocurre a Daniel Ricciardo en Fórmula 1.

Al menos eso apuntan desde Inglaterra, afirmando que el piloto australiano es quién tiene la llave de su futuro, y no McLaren.

El 'aussie' tiene contrato con la marca de Woking hasta 2023 y, según 'The Race', él decidirá si seguir o no vistiendo de papaya la próxima temporada.

Zak Brown, jefe de McLaren, ha asegurado que existen "mecanismos" para romper el vínculo, pero que gran parte del peso de la decisión recae sobre el ex de Red Bull y Renault: "Ya veremos cómo se desarrollan las cosas, lo que él quiere hacer".

Estás declaraciones se unen a su reciente 'rajada' sobre que el piloto no ha cumplido con las "expectativas" depositadas en él desde el equipo.

Tras el Gran Premio de Mónaco, Daniel se mostró muy decepcionado con su resultado (14º), una pobre puesto que se une a una temporada más que decepcionante para el australiano: es undécimo con 11 puntos, mientras que su compañero, Lando Norris, marcha octavo con 48. Casi nada.

"Tengo un contrato. Pero personalmente no quiero ser 14º. No corro por esa razón. Pongámoslo así. Incluso tras un día como hoy, todavía creo 100% en mí mismo y en mis habilidades, así que esto probablemente hace que este resultado duela más. Así me siento. Sólo es una de esas situaciones en las que tienes que seguir. Me gustaría estar en una posición diferente, pero me niego a que me esto me desanime", señaló.

Parece que sí existe la posibilidad de activar una cláusula de rescisión, pero no será fruto de una decisión unilateral por parte de los dos protagonistas de la historia.

Desde la barrera observa Fernando Alonso, que termina contrato al término de la presente temporada con Alpine y su regreso a McLaren es una posibilidad que cada vez coge más fuerza. Quedarse en Enstone o 'jugársela' con Aston Martin también entran en la ecuación.

