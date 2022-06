¿Una nueva opción para Fernando Alonso lejos de Alpine? Jacques Villeneuve apuesta por que se quede un asiento libre en McLaren de cara a la próxima temporada, ya que considera que la etapa de Daniel Ricciardo en la escudería británica está llegando a su fin.

El campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997 no cree que el piloto australiano pueda revertir la situación y luchar por muchos más puntos cada carrera. Por su parte, Alonso todavía no ha renovado, finaliza su contrato en 2022 y McLaren podría convertirse en una opción interesante para el asturiano el próximo año.

"El tiempo de Ricciardo en McLaren se ha acabado. Zak Brown ya está hablando de cláusulas en su contrato, lo que significa básicamente que ya han tomado una decisión. Esa es una forma de preparar a la prensa y poner presión al piloto", señaló Villeneuve en unas declaraciones ofrecidas al medio neerlandés 'Formule 1'.

Además, el expiloto canadiense cree que Ricciardo ya no genera el dinero ni los recursos necesarios: "En definitiva, Ricciardo es un piloto con un sueldo muy alto que le está costando mucho dinero al equipo. No suma puntos y no tiene la velocidad que el equipo necesita para desarrollar el coche. Así que les está costando dinero".

"Sería más barato para McLaren pagarle todo su salario y que Ricciardo estuviera en casa, y poder tener a otro piloto en el coche. Es una realidad dura, pero así es la Fórmula 1", concluyó. A pesar de que todavía restan muchas fechas fijadas en el calendario de este campeonato del mundo, ya se empieza a hablar de posibles movimientos.