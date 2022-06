Consumidas siete citas del calendario de Fórmula 1, Fernando Alonso y Esteban Ocon ya han tenido dos 'encontronazos' en carrera.

Primero, en el Gran Premio de Saudí, ambos pilotos perdieron una barbaridad de tiempo en una inútil pelea en la que el francés llegó a estrangular al asturiano contra el muro, pero de la que el bicampeón del mundo de F1 salió victorioso quedando por delante de su compañero.

Después, en Miami, Ocon se negó a acatar las órdenes de Alpine y no abrió brecha con Alonso cuando el equipo se lo pidió. El ovetense marchaba octavo, pero con una sanción a su espalda, y el galo, noveno, no quiso bajar el ritmo para dejarle un margen de cinco segundos y que mantuviese la posición.

A pesar de ambos incidentes, la relación entre Fernando y Esteban parece ser idílica fuera del asfalto, tal y como ha señalado más de una vez el equipo de Enstone.

De hecho, en declaraciones recogidas por 'SoyMotor', Ocon ha asegurado que no existe problema alguno con Alonso: "En España habéis hecho mucho lío de algo que no es. Tengo mucho respeto hacia Fernando, disfruto mucho con él. Si hubiera tensión entre nosotros, no habría estado estos días con su familia y en su circuito".

"Fue increíble, estaba muy emocionado. Vi esos coches por la tele, vi sus luchas con Michael... Me hizo darme cuenta que me gustaría tener algo así en un futuro. Me motivó más", ha explicado.

"Somos muy similares con el set-up y con el feedback que damos, y eso es muy bueno", ha añadido.

Seguidamente, ha destacado lo mejor que ve en Alonso: "Su punto más fuerte es su motivación y su hambre. Fernando siempre está motivado, se mete en el coche y quiere ganar a todo el mundo. Incluso en el karting".

En las últimas carreras, 'Magic' está teniendo más ritmo que el francés, que es consciente de ello: "Cuando él es más rápido, yo aprendo de él, y cuando yo soy más rápido, él aprende de mí. Eso es lo que hace al equipo ser mejor, más rápido".

Esteban Ocon, con contrato hasta 2024, tiene su asiento fijo en Alpine para la próxima temporada, mientras que Fernando Alonso finaliza su vínculo con la marca francesa al término de 2022 y su futuro está en el aire dada la alargada sombra de Oscar Piastri, campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2: McLaren, Aston Martin, Mercedes y seguir en Alpine, las cartas de su baraja.

