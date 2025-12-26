Fernando Alonso muestra una de las joyas de su garaje: alcanza un valor de hasta 15 millones

El nuevo coche de lujo de Fernando Alonso: alcanza un valor de hasta 15 millones de euros

El piloto asturiano ha sido visto por las calles de Mónaco conduciendo un Mercedes CLK GTR, un vehículo de alta gama exclusivo que cuenta con solo 26 unidades en el mundo.

Fernando Alonso, además de ser uno de los pilotos más emblemáticos de la Fórmula 1 y bicampeón del mundo, es un apasionado de los deportivos. En los últimos años se le ha visto paseando sus coches más exclusivos de marcas como Ferrari, McLaren, Aston Martin, Toyota u Honda, entre otras.

Sin embargo, hasta el momento, no se le había visto al asturiano con un coche tan único como con el que ha conducido esta semana por las calles de Mónaco. En concreto, Alonso ha pilotado un Mercedes CLK GTR, un modelo de la marca alemana exclusivo y que muy pocas personas ostentan.

Este Mercedes es un superdeportivo de edición limitada confeccionado para competir en el Campeonato FIA GT de 1997 con un potente motor V12 capaz de hacerle pasar de cero a 100 kilómetros en tan solo cuatro segundos y alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora.

Además de ser un coche pensado para competir, también está pensado para poder llevarlo por la calle, ya que cuenta con su versión coupé y roadster. En total se fabricaron 26 unidades, por lo que su valor se ha incrementado exponencialmente desde su salida al mercado, pasando del millón y medio de euros a más de 10 millones en más de 20 años.

Debido a que es considerado uno de los superdeportivos más valiosos del mundo, actualmente no cuenta con un valor concreto, por lo que solo se puede adquirir mediante subastas, donde ha alcanzado hasta los 15 millones de euros, dependiendo de su estado y versión.

Los deportivos de Fernando Alonso

Desde sus inicios en la Fórmula 1, al piloto de Aston Martin se le ha visto con diferentes coches deportivos de alta gama y marcas de lujo. En particular, el español ha tenido en su posesión un Mercedes SLR McLaren 722 Edition, un McLaren 650S Spider, un Honda NSX, un Toyota GR Supra, un Aston Martin DBX 707 y ahora un Mercedes CLK GTR.

Además, Fernando cuenta con varios Ferrari en su garaje con modelos como el Ferrari Enzo, un LaFerrari, un F40 y otro 512 TR, con el que se le vio hace días por Mónaco con una matrícula muy peculiar.