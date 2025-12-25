Los expertos de la F1 se rinden como nunca ante Fernando Alonso: "Aunque Aston Martin ya no sea el de 2023..."

Los expilotos, técnicos y periodistas que realizan el tradicional ranking vuelven a elogiar lo que ha hecho Fernando Alonso a sus 44 años: "Ha vuelto a impresionar".

A pesar de estar lejos de las victorias y lejos de los podios, Fernando Alonso ha vuelto a demostrar que sigue en plena forma. Si Aston Martin le da un coche competitivo con las nuevas normas de 2026, estará en la batalla. Da igual su DNI y los 44 años que le convierten en el más veterano de la parrilla.

Los expertos de la F1, en ese ya tradicional ranking que evalúa a todos los pilotos, le han colado en la sexta posición de la temporada junto a Isack Hadjar y Alex Albon.

"Aston Martin aún no ha recuperado la forma de 2023 que le valió múltiples podios de la mano de Fernando Alonso, pero él volvió a impresionar una vez más esta temporada", arrancan su análisis sobre el bicampeón de la Fórmula 1.

Un Fernando de menos a más: "Tras un comienzo difícil en el que se vio obligado a retirarse de tres Grandes Premios –por un accidente en Australia, problemas con los frenos en China y problemas con el motor en Mónaco–, consiguió sumar puntos en 10 ocasiones, con un quinto puesto en el Gran Premio de Hungría como mejor resultado personal".

Valoran que en Aston Martin se han centrado en las nuevas normas, sobre todo después de la llegada de Adrian Newey como jefe de ingenieros.

"No es ningún secreto que el equipo se ha centrado en aprovechar la normativa de 2026, pero Alonso ha sabido obtener buenos resultados siempre que ha tenido la oportunidad", apuntan los mencionados expertos.

El año que viene será clave en la carrera de Fernando. Seguramente su última oportunidad de luchar por el título. Porque ya ha dejado caer que podría ser el año de su retirada definitiva de la Fórmula 1.