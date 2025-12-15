¿Guiño de Fernando Alonso para 2026?: ojo al nuevo 'coqueteo' con la 33

¿Guiño de Fernando Alonso para 2026?: pasea por Mónaco con su Ferrari y el 33 en la matrícula

El piloto asturiano ha confeccionado la matrícula de su Ferrari 512 TR con la inscripción 3314... ¿haciendo alusión a su ansiada victoria número 33?.

Fernando Alonso está más que ilusionado con la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto asturiano se enfrenta a la que puede ser su última oportunidad de ser campeón del mundo, aunque esta vez cuenta con todo a favor.

Con la incorporación de Adrian Newey como jefe de Aston Martin, siendo el ingeniero más laureado de la F1, el cambio de reglamento y el nuevo AMR26, Alonso ve muy posible pelear por el campeonato, además de ansiar su ansiada victoria número 33.

Pese a que se lleva hablando y especulando sobre la 33 durante años, el español no para de incrementar las expectativas, y esta vez lo ha hecho con uno de sus vehículos propios: su Ferrari 512 TR.

En concreto, Alonso ha conducido el lujoso coche por las calles de Mónaco durante sus días de vacaciones tras el GP de Abu Dhabi, y se ha podido apreciar un pequeño guiño del bicampeón del mundo a 2026 en su matrícula.

En la inscripción del vehículo pone 3314, haciendo alusión a su número que lleva en su monoplaza en la F1 y su ansiada victoria. La personalización de las matrículas en los coches no es algo nuevo para el asturiano, ya que se le ha visto recientemente conduciendo su Ferrari F40 con F014 en la placa.

2026, el año de Fernando Alonso

Pese a haber rumores de una posible retirada, Alonso está enfocado en correr en 2026 por el título. Un objetivo del cual tiene muchas esperanzas con la presencia de Newey en su equipo. "Empezamos desde cero, y eso siempre da esperanza. Estoy tranquilo. Tenemos un largo campeonato por delante", señalaba Fernando en unas declaraciones para 'GP Blog'.

Aunque el piloto español no tiene nada asegurado de cara a la temporada que viene, es consciente de que los resultados no vendrán al comienzo. "Se aprenden muchas cosas en las dos o tres primeras carreras. Creo que contamos con las personas adecuadas, las instalaciones adecuadas y el entorno adecuado para tener una buena temporada. Es una ventaja", añade Alonso.