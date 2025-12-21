Ahora

La salida de Imola

La Fórmula 1 elige el mejor adelantamiento del año: ¡Puro ADN Verstappen!

Los fans de la Fórmula 1 han votado el adelantamiento del año a través de la web de la competición. Se trata del que protagonizaron Max y Piastri en la salida de Imola, que sirvió al neerlandés para llevarse el Gran Premio.

Adelantamiento Verstappen a Piastri GP ImolaAdelantamiento Verstappen a Piastri GP ImolaREDES

La temporada 2025 de Fórmula 1 ha estado plagada de momentazos para el recuerdo. Apenas unas semanas después de su final, la web oficial de la competición ha celebrado una votación entre los aficionados para otorgar el galardón de "Adelantamiento del año" a uno de los tantos que nos deja cada año el 'Gran Circo'.

No ha sido Lando Norris, campeón del mundial, el piloto escogido para recibir este premio. Max Verstappen y su adelantamiento a Oscar Piastri justo tras la salida en el Gran Premio de Emilia-Romagna ha sido votada como la acción de este curso. El neerlandés partía desde el segundo puesto, tras el australiano. Ambos seguidos muy de cerca por George Russell, cuyo Mercedes también asomaba por la jugada, y el otro McLaren desde el cuarto puesto.

Además, esta acción actuó como punto de inflexión en la temporada. En un momento que los 'coches naranjas' lideraban plácidamente la competición y el heptacampeón estaba fuera de todas las quinielas, Verstapenn se impuso y venció la carrera comenzando así la que habría sido una remontada para la historia pero que solo le sirvió para quedar subcampeón.

Un guión que parecía escrito, ya que ocurrió justo cuando Red Bull celebraba el Gran Premio número 400 de la escudería suiza, algo que Max celebró de esta manera.

