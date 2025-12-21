El mensaje más ilusionante de Fernando Alonso de cara a 2026: "Van a pasar cosas muy grandes"

En mitad de las especulaciones de cara a la temporada que viene de Fórmula 1, el piloto de Oviedo ha publicado un vídeo en sus redes sociales comentando lo que esta por venir.

La ilusión por el 2026 de Fernando Alonso está más alta que nunca. Todo apunta a que esta puede ser la temporada en la que el piloto de Aston Martin reciba un coche lo suficientemente competitivo como para estar en la zona de la clasificación que merece por su habilidad al volante.

El último vistazo al año que viene lo ha mostrado el propio Fernando a través de las redes sociales. Se trata de la publicación de un vídeo que muestra al asturiano a pie de pista en el 'Circuit de Barcelona'. Lo firman la cuenta de 'Instagram' personal del piloto y la del circuito de la capital catalana. El mensaje que Alonso comunica, de primeras resulta enigmático y motivante a la par.

"Estoy en un sitio muy especial", anuncia para comenzar, a lo que añade: "Aquí, en junio de 2026 van a pasar cosas muy grandes". Cabe recordar que entre el 12 y el 14 del sexto mes de 2026 tendrá lugar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, una de las 24 citas del calendario de Fórmula 1.

Como termina aclarando más tarde el piloto, se refiere en concreto a la celebración del primer 'Alonso Land'. Este tipo de iniciativas son habituales en Carlos Sainz, que suele reservar una grada del circuito de la ciudad condal para sus aficionados, este año, también lo hará Fernando.

Se tratará de un espacio dedicado al asturiano y cargado de atractivos. La última apuesta del bicampeón mundial de Fórmula 1 que quiere demostrar que, a sus 44 años, sigue igual de comprometido con sus 'fans' que el día uno.