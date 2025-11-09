La esperanza de Alonso para puntuar en el Gran Premio de Brasil: "Todo es posible si..."

El asturiano, a pesar del rendimiento del Aston, confía en poder terminar en los puntos si escudería y piloto trazan un buen plan de carrera y lo ejecutan a la perfección.

Fernando Alonso no pudo repetir la hazaña de la clasificación para la 'sprint' en la 'qualy' de la carrera. El de Aston Martin marcó el quinto mejor tiempo en la sesión del viernes pero el ritmo no pudo ser el mismo durante la jornada del sábado y el resultado terminó siendo un insípido undécimo lugar.

Alonso no encontró el ritmo del viernes en el Aston Martin aunque mantuvo las opciones de puntuar para la carrera. Tras la clasificación, Fernando señaló las claves necesarias para poder terminar entre los diez primeros en Interlagos.

"Conocemos el circuito, los baches, los pianos, y maximizamos el viernes. Luego la gente se aprende los trucos para el sábado y caes a la posición natural. Aunque si me decís que voy a clasificar delante de Max (Verstappen) y Hamilton diré que ha sido una fantástica clasificación. Eso demuestra que es complicado para todos", aseguró Fernando en unas declaraciones para 'AS'.

A pesar de todo, el de Aston Martin mantiene el optimismo de cara a firmar un buen resultado en la carrera del domingo: "Vemos el vaso medio lleno estamos 11º, a solo una posición de los puntos. Con una buena salida y una buena estrategia, todo es posible".

La lluvia fue la gran protagonista en Interlagos durante la 'sprint'. Todo apunta a que la carrera será sobre seco lo que minimiza las posibilidades de sorpresa aunque Alonso lo ve "todo posible" si existe una buen plan y una buena ejecución.