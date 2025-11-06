Zamorano le responde a Pedrerol: si jugase ahora, ¿sería mejor que los delanteros actuales?

En 'El Cafelito', Josep Pedrerol le ha planteado al mítico exfutbolista si en su 'prime' era mejor que algunos delanteros como Haaland, Mbappé o Benzema.

Durante la charla de Josep Pedrerol con Iván Zamorano en 'El Cafelito', el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le puso entre la espada y la pared.

Al exdelantero chileno le preguntó si en su 'prime' (mejor momento) era mejor que algunos grandes arietes del presente siglo.

Con Diego Costa, Morata, Cavani, Falcao e Ibrahimovic no tuvo dudas: Zamorano se considera mejor.

Con Luis Suárez ya llegaron las dudas del ex de Real Madrid e Inter de Milán, entre otros: "Empate puede ser".

También las tuvo con Lewandowski, aunque se escogió a él mismo: "En mi prime creo que soy mejor".

Al ponerle sobre la mesa el nombre de Haaland, Zamorano aseguró que él era "más completo".

Iván tan solo pone a dos puntas por delante de él en su mejor nivel: Karim Benzema y Kylian Mbappé.