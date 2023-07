El Gran Premio de Gran Bretaña ha dejado en evidencia muchas de las debilidades de equipos como Aston Martin o Ferrari, pero también algunas fortalezas como en el caso de McLaren.

Es por ello que, pese a que ha sido Max Verstappen el ganador de la carrera, el piloto mejor valorado esta vez no ha sido el neerlandés, sino que ha sido Lando Norris tras su segunda posición con el equipo británico.

Una valoración que realizan cinco expertos seleccionados por la Fórmula 1 y que se basa en analizar el rendimiento y la actuación de cada piloto a lo largo del fin de semana.

Para ello, no se tiene en cuenta el coche que pilotan y la nota máxima de estos 'Power Rankings' es de 10.

En Silverstone, Lando Norris se sitúa en lo más alto de la clasificación con un 9,8 de nota, con su compañero Oscar Piastri (9,4) y el Williams de Alex Albon (9,2) cerrando el podio. Verstappen, a pesar de ganar cómodamente, únicamente ha podido ser cuarto con un 9 de media.

Tras un fin de semana difícil para Aston Martin y un ritmo deficiente, Fernando Alonso tan solo ha podido ser octavo con un 6,8 de valoración. Carlos Sainz, por su parte, no ha entrado ni en el 'top 10' por los expertos.

