El equipo Red Bull se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia y es, en gran parte, gracias a la labor de Max Verstappen. Porque, hasta ahora, el inicio de 'Checo' Pérez está lejos de lo que se esperaba del piloto mexicano.

A pesar de que Red Bull va en camino de una temporada de récord, eso es en su mayoría gracias a Max. Ya que, de las 10 victorias de Red Bull, ocho son del neerlandés y tan solo dos del mexicano.

Por ello, los rumores sobre la posible salida de Pérez de la marca austriaca son cada vez mayores. Más aún si cabe con las últimas declaraciones de Max Verstappen en las que ensalza la labor y la calidad de Daniel.

En unas declaraciones recogidas por 'Motorsport', Max asegura que "el talento no se pierde" cuando habla de Ricciardo: "Está haciendo un buen trabajo en el simulador, pero ya sabes, no es algo que me sorprenda".

"Por supuesto, tuvo años difíciles en McLaren, pero no pierdes tu talento. Y, por supuesto, también tiene mucha experiencia", añade Verstappen sobre la bajada de rendimiento que sufrió Daniel cuando abandonó Red Bull.

Asimismo, también destaca la buena relación que existe entre ambos: "Conozco muy bien a Daniel, así que podemos hablar de muchas cosas. Puedo preguntarle si quiere probar algo para mí en el simulador o cuál es su opinión sobre una cosa en particular, futuras piezas, todo ese tipo de cosas".

Unas palabras de Verstappen que quizás no casan muy bien con la situación actual que vive Sergio Pérez en el equipo, ya que suma ya cinco carreras consecutivas sin colarse en la Q3 y, en todas ellas, lejos de su compañero de equipo que ya cabalga en solitario hacia un nuevo título mundial.