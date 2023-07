Fernando Alonso es, para muchos, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pero también es un gran piloto en prácticamente todas las categorías. El piloto asturiano, además de ser bicampeón del mundo de F1, es dos veces ganador de LeMans y ha competido en el Dakkar y en la Indycar, entre otras disciplinas.

Sin embargo, si hay algo que todavía no ha probado el ovetense, es la Fórmula E. La categoría reina del automovilismo eléctrico es conocida como uno de los 'exilios' de los pilotos de Fórmula 1 cuando abandonan el 'Gran Circo'.

No es el caso, todavía, de Fernando Alonso, que a sus casi 42 años continúa rindiendo al más alto nivel y se luchando por podios y victorias. De todo ello ha hablado, en 'SoyMotor', Maximilian Günther, piloto de la Fórmula E, que estaría encantado de compartir equipo con el español.

Asimismo, Güntherconoce bien al asturiano ya que ha empezado a trabajar recientemente con la agencia de representación de Alonso (A14 Management). El alemán no cierra la puerta a que esto algún día pueda suceder, aunque, por ahora, lo ve muy difícil.

"Fernando Alonso siempre ha sido un ídolo para mí desde que estaba en karting. Es uno de los más grandes de la Fórmula 1 y lo que está haciendo este año es increíble. Definitivamente, tiene algo por lo que luchar y conseguir allí en este momento", comenta Maximilian.

"Luego, quién sabe lo que va a pasar. Me encantaría ser compañero de equipo de Fernando, sería algo increíble. No he intentado convencerle para que pruebe un coche Fórmula E, todavía, quizá lo haga más adelante", añade en relación a un posible futuro junto al bicampeón.