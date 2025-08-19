Xabi Alonso sabe quién es su líder: el detalle de la pausa de hidratación con Kylian Mbappé

Kylian marcó el tanto del Real Madrid para quedarse con la victoria ante Osasuna en el debut de LaLiga. Fue de penalti tras forzarlo él mismo.

Xabi Alonso dándole indicaciones a Kylian Mbappé. Una pausa de hidratación en la que el técnico se abrazó a su estrella y no paró de aconsejarle. La imagen de este Real Madrid en el que Kylian es el que manda en el campo. Lo hizo todo. Forzó el penalti y marcó el gol de la victoria contra Osasuna. La primera en el Santiago Bernabéu con el nuevo entrenador.

Si algo ha cambiado en este Real Madrid, con Xabi Alonso a los mandos, es esa presión alta. Ya se pudo ver en el Mundial de Clubes, pero se intensificó en el estreno liguero en el Santiago Bernabéu. Un equipo muy adelantado que trataba de estar junto con la defensa adelantada.

Las ocasiones no aparecían. Ninguna clara. El cuadro blanco usó los disparos lejanos. Los dos más peligrosos fueron de los centrales, de Huijsen y de Militao. Sergio Herrera se mostró muy seguro bajo palos. Mbappé no paró de intentarlo, pero se le atascó el gol en el primer acto.

Osasuna defendió a perfección. Se replegó, se protegió compacto con cinco defensas y evitaron las internadas del Real Madrid. Porque los blancos mandaban con la posesión en campo contrario, pero su amenaza era menor.

No paró de intentarlo Kylian. El más activo. Siempre a la carrera, encarando a los zagueros de Osasuna. Y así forzó el penalti con el que se adelantó el Real Madrid. Lo hizo todo el galo.

Así se animaron los de Xabi. Otra carrera de Mbappé con ruleta incluida y un disparo pegado al palo de Arda Guler, que ya se ha hecho con el centro del campo. Debutó el argentino Franco Mastantuono, ovacionado por la grada. Fue el primer cambio. Por delante de Rodrygo Goes. También regresó Dani Carvajal al Bernabéu después de su grave lesión de rodilla. Y el Madrid empezó con victoria.