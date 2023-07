Daniel Ricciardo es, sin ninguna duda, el hombre del momento en la Fórmula 1. La sonrisa ha vuelto al 'Gran Circo' de la mano de un piloto que buscará dar el máximo a bordo del AlphaTauri que tendrá hasta final de temporada.

Sin embargo, antes de volver a competir, Daniel ha disputado unas pruebas de Pirelli subido al Red Bull. Unas pruebas en las que los tiempos que ha conseguido han sido "extremadamente competitivos" según ha hecho saber Red Bull.

De ello ha hablado Lawrence Barretto, uno de los periodistas de la Fórmula 1, que asegura que únicamente el tiempo de Max Verstappen habría superado el que ha conseguido Ricciardo en los test.

No obstante, esto hay que cogerlo con pinzas, ya que son tiempos que no se pueden comparar. El sábado, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, las condiciones meteorológicas y la temperatura de la pista no eran las mismas que las que tuvo Daniel en sus pruebas.

Además, el australiano tampoco contó con más coches en el asfalto ni con la presión de tener que hacer una vuelta en unas condiciones muy difíciles para pasar de ronda, además de poder usar el neumático más blando y abrir el DRS durante más tiempo. Algo que, probablemente, le puesto las cosas más fáciles al ya piloto de AlphaTauri.

Ricciardo nunca se fue

Tan solo han pasado diez carreras desde la última vez que Daniel Ricciardo estuvo presente en una parrilla de Fórmula 1. Ahora, el australiano volverá a hacer lo propio a partir del GP de Hungría con AlphaTauri.

No obstante, Daniel nunca se fue del todo, pues siempre ha formado parte del equipo Red Bull y ha sido partícipe del desarrollo del monoplaza. Sin embargo, Ricciardo ha firmado hasta 2024, probablemente en busca de un asiento que le permita luchar por cosas más grandes e incluso, quien sabe, si sustituir a 'Checo' Pérez.