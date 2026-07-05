Fernando Alonso gana su primera carrera del año... en una carrera de 'karts' entre los pilotos de F1

El asturiano ha demostrado su habilidad en un evento promocional entre los pilotos de la F1 que se han medido en una carrera de 'karts'.

Siempre es un fin de semana especial en la Fórmula 1 cuando se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña. El circuito de Silverstone es uno de los más emblemáticos del campeonato y estos días está teniendo lugar allí su cita anual. Tras un sábado donde las cosas tampoco han mejorado para Aston Martin, Fernando Alonso se ha mostrado competitivo, como siempre, hasta en una carrera publicitaria disputada entre los pilotos del 'paddock' sobre 'karts'.

Así pasaban la mañana del domingo los miembros de la parrilla. Entre los protagonistas, estuvieron el asturiano, Esteban Ocon y Valtteri Bottas. Una carrera organizada por 'LEGO' que ha dejado a Alonso como ganador. El bicampeón mundial fue el más rápido, cruzó la línea de meta el primero y se lo pasó en grande como reflejó su sonrisa sobre el circuito de Silverstone.

Y Carlos Sainz también vivió otro de los momentos de la mañana al ser rescatado por su amigo Lando Norris tras quedar su coche enganchado. Un pasatiempo para los pilotos, que afrontarán en la tarde la carrera general del GP de Gran Bretaña, donde Kimi Antonelli se hizo con la pole y podrá seguir afianzando su puesto de líder del Mundial.

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