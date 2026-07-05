Mikel Merino responde a los argentinos que menosprecian a España: "Lo hacen por intentar picar"

Los aficionados argentinos, desde que arrancó el Mundial, han sostenido que ganarían a España fácil y la esperan en la final.

Argentina ya está en octavos de final y se medirá a Egipto. España, por su parte, se verá las caras contra Portugal. Ambas se podrían encontrar en una hipotética final... y los argentinos no ven a España como rival.

Mikel Merino, en el micrófono de 'El Chiringuito', ha respondido: "Yo creo que lo hacen más que nada por intentar picar a la gente y calentar el ambiente más que lo que realmente piensan".

Claro que quiere enfrentarse con Argentina. Y el motivo no es otro que porque sería llegar a la gran final: "Ojalá encontrarse con Argentina, muchas ganas le tenemos porque significaría estar en la final".

El momento de Lamine Yamal

Lamine Yamal fue el MVP contra Austria, pero no se le veía demasiado contento al recibir el premio: "A mí también me sorprendió verle tan serio pero hasta ganando y llevándose el MVP tiene ganas y hambre de más".

"Vamos a tomarlo como algo positivo. ¿Ambición, no? Eso es como algo de querer siempre más", dice Mikel Merino para finalizar.

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