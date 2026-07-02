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¿Verstappen a McLaren?

La reacción de Norris a los rumores de Verstappen y McLaren: "Yo puedo ganar a cualquiera"

Al actual campeón del mundo no le preocupa demasiado que se hable de una posible negociación entre Max Verstappen y el equipo McLaren.

Lando Norris y Max Verstappen Lando Norris y Max VerstappenGetty

En los últimos se ha relacionado a Max Verstappen con el equipo McLaren. El neerlandés seguiría buscando destino. Sobre todo si Red Bull no consigue dar con la tecla y no llega a la lucha por las victorias. Pero Lando Norris, actual campeón del mundo y piloto del equipo papaya, no le tiene miedo a su llegada.

Ha dicho Lando en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña que no le tiene miedo a ningún futuro compañero: "Para ser sincero, hay muchos pilotos que quieren venir a McLaren. Así que no sé por qué destacáis precisamente a Max. Hay bastantes otros que también quieren venir. Creo que podría ganarles".

"Quiero decir, es algo genial. Es positivo que un cuatro veces campeón quiera sumarse. No sé hasta qué punto es cierto, pero es genial", dice el piloto inglés.

No le tiene miedo a una posible salida de Oscar Piastri de McLaren: "Si surge la oportunidad de pilotar con otros pilotos, es algo que siempre he esperado con ilusión. Pero por ahora no es nada concreto. No es algo serio. Y también estoy muy ilusionado con mi futuro en McLaren. Voy a seguir aquí durante muchos, muchos años más. Así que estoy ilusionado por ver con quién me emparejen".

"Por el momento, Oscar y yo seguimos trabajando muy bien juntos. Y estamos deseando seguir trabajando juntos durante muchos años más. Así que ese es nuestro objetivo por ahora", dice Norris.

Se ve capaz de ganarle a Max... y a otros como Lewis Hamilton o Fernando Alonso: "Si compitiera contra él, contra Lewis o Fernando, los que consideran de los mejores, supondría una gran oportunidad para mí y lo afrontaré con ilusión".

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