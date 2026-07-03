La conversación de Newey con Alonso para explicarle su plan en Aston Martin: "Escucho sus comentarios"

El ingeniero jefe de Aston Martin desvela que habló con Fernando y con Lance Stroll para explicar cómo iba a ser el desarrollo del coche tanto esta temporada como la siguiente.

Aston Martin ha fijado el Gran Premio de Hungría como la fecha del gran cambio en su coche. Adrian Newey tomó la decisión de no tocar absolutamente nada del AMR26 hasta llegar a finales de julio, cuando introduciría un cambio completamente radical. Un camino arriesgado y que le tuvo que explicar a sus pilotos.

Porque mientras todas las escuderías mejoran casi cada fin de semana, Aston Martin esperará a Hungría.

Newey ha detallado cómo le explicó a Fernando Alonso y a Lance Stroll este plan: "No quiero atribuirme ningún mérito, pero hace unas dos semanas dediqué bastante tiempo a explicarles tanto a Fernando como a Lance exactamente qué estamos haciendo, qué tenemos previsto con este paquete de mejoras, qué planes tenemos para la temporada 2027 y cómo, aunque quizá desde fuera no lo parezca, estamos escuchando muy atentamente sus comentarios e intentando actuar en consecuencia".

Asegura que escuchan cada comentario de sus pilotos para mejorar: "Cuando una persona siente que no la escuchan, es lógico que termine frustrándose. Es una reacción humana. Quizá nosotros mismos hayamos cometido el error de no dedicar suficiente tiempo a Fernando, Lance y Jack Crawford para explicarles con detalle qué pretendemos conseguir con estas mejoras y cuál es el plan de cara a la próxima temporada".

"Un sacrificio"

Newey habla de hacer un "sacrificio" para llegar a lo más alto en el largo plazo: "Mientras los demás equipos seguían evolucionando, la diferencia con los de delante aumentaría en lugar de reducirse. Sin embargo, ese sacrificio nos permitía reorganizarnos mejor, implantar muchos sistemas nuevos pensando en el futuro y realizar una investigación mucho más profunda".

"El coche de 2026 se había desarrollado en un plazo muy comprimido", lamenta un Newey que ya planifica el futuro de Aston Martin.

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