Newey promete dos "fases de mejoras" para el coche de Alonso este verano: "Esperamos estar en los puntos"

El jefe de equipo del asturiano ha puesto fecha a las esperadas mejoras en el AMR26 durante los minutos previos a la 'sprint' en Silverstone.

Hasta el momento Aston Martin no está sabiendo encontrar la solución a los problemas que lleva arrastrando ya desde el inicio de temporada. Tampoco lo ha hecho para la 'sprint' en Silverstone donde Fernando Alonso y Lance Stroll han vuelto a ser de los pilotos más lentos de toda la parrilla. Una figura clave de la escudería, Adrian Newey, ha estado allí presente.

Así es, el jefe de equipo del asturiano ha analizado en los minutos previos a la prueba el futuro más inmediato del equipo tras el fin de semana en Gran Bretaña. El ingeniero ha confirmado que "Hungría" será el escenario donde el AMR26 verá incorporada una "primera fase de mejoras" importantes. "Y otra (fase de mejoras) junto a Honda en Zandvoort", afirmaba Newey, en relación a los esperados cambios para el monoplaza de Fernando.

Habrá que esperar por lo tanto al fin de semana del 25 de julio para determinar si este primer paquete de cambios se traduce en una mejora del rendimiento real sobre la pista. Estas eran las expectativas del jefe de equipo como comentó par a'Sky Sports': "No digo que estemos top 10 pero si entramos tranquilamente a Q2, podemos ver desde ahí". Un ambicioso objetivo para el equipo teniendo en cuenta lo visto hasta ahora pero que Newey sentencia claramente: "Esperamos estar al menos en los puntos".

Solo queda esperar para ver si esta transformación en Aston Martin realmente termina de resultar favorable para Fernando Alonso y es capaz de mejorar sus resultados hasta la fecha. Por ahora queda afrontar un GP de Gran Bretaña, y previsiblemente de Bélgica, donde el AMR26 no terminará de estar a la altura de las expectativas.

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