Hamilton explota por las nuevas normas de la F1: "Es tan complejo... nadie lo entiende"

El piloto de Ferrari dice que esta F1 es como la GP2 y no cree que ningún aficionado pueda entender estas normas.

Hay muchas incógnitas sobre este nuevo reglamento de la Fórmula 1 que los pilotos todavía están intentando entender. Algunos como Lewis Hamilton, de Ferrari, han reconocido públicamente que todavía no lo entiende y que los aficionados no lo van a entender.

En declaraciones a los medios, Lewis desvela los cambios en estos coches: "Creo que es demasiado pronto para decirlo con certeza. Quiero decir, el coche nuevo en general tiene mucha menos carga aerodinámica. En Barcelona no se sentía demasiado mal. Pero aquí tenemos más polvo y mucho más calor, así que es mucho más difícil encontrar el equilibrio".

"Tiene mucha menos carga aerodinámica. El coche es más corto, más ligero... entra en las curvas como un GP2. Así que es bastante divertido, es como hacer rally, de verdad", explica el siete veces campeón del mundo.

La diferencia con la F1 anterior será notoria: "Creo que ahora mismo no se parece en nada a la generación anterior. Hemos ido realmente demasiado lejos, demasiado pronto. Con el coche base que tenemos, seguimos intentando probar muchas cosas diferentes, seguimos buscando la ventana en la que le gusta trabajar, cómo optimizar los neumáticos, cómo optimizar el paquete aerodinámico, la altura, el equilibrio mecánico, todas estas cosas".

"Ningún aficionado lo entenderá. Es tan complejo, es ridículamente complejo. Tuve siete reuniones un día y nos explicaron todo. No sé, es como si necesitáramos un título para entenderlo", lamenta Lewis.

El inglés rodó este miércoles en Bahréin y su compañero, Charles Leclerc, ya ha saltado a la pista este jueves. Ferrari estará en la pelea, pero el orden de la parrilla no se sabrá hasta que llegue el Gran Premio de Australia.