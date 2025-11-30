Fernando Alonso brilla en Qatar pese a Aston Martin: "El coche es 'inconducible' por momentos"

El piloto asturiano bicampeón del mundo ha logrado sumar seis puntos de oro a pesar de no tener ritmo suficiente debido al exceso de degradación: "Vamos al 50% y aún así destrozamos el neumático".

Ha sido un fin de semana prácticamente perfecto para Fernando Alonso. Con un monoplaza que no está casi ni para pasar de Q1, el piloto asturiano ha vuelto a sacar a relucir todo su talento y ha firmado una 7ª plaza resistiendo a media parrilla toda la carrera.

Contra su propio pronóstico, Alonso ganó posición con Hadjar y Russell en la salida. Se puso detrás de Sainz, pero tras la primera parada, el de Williams se escapó y tuvo que defenderse de los de atrás. No tenía ritmo, pero era imposible adelantarle. Solo un susto por un trompo le hizo contener la respiración.

"Hicimos un 360º, que la verdad que el coche es 'inconducible' por momentos y en cualquier otro circuito hubiese acabado en la grava. Nosotros no podemos empujar, destrozamos el neumático delantero. Vamos al 50% y aún así destrozamos el neumático", señaló el español.

Con toda diferencia. Con los brazos abiertos cogemos los 6 puntos. El safety car ha variado las estrategias, sobre todo de los dos, ha sido diferente y en cuanto a nosotros, no teníamos ritmo

Sin embargo, a pesar del ritmo, adelantar en este circuito ha resultado ser bastante complicado: "Afortunadamente, Qatar es el segundo circuito más difícil de adelantar. Mejor imposible. Desde la salida salió todo bien y con el safety car cogimos la posición".