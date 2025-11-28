Aston Martin ficha a otra pieza clave de Red Bull: ¿A la espera de Christian Horner?

La escudería de Silverstone firma a Paul Field, exjefe de producción de Red Bull, para ponerse a las órdenes de Adrian Newey, el nuevo jefe.

Aston Martin no para de hacer cambios. Esta semana han movido las piezas en lo más alto: Adrian Newey se ha convertido en el nuevo jefe, pasado a Andy Cowell a director de estrategia. Y ahora desde el equipo Red Bull llega otro nombre importante: es Paul Field, el que era jefe de producción en la escudería de las bebidas energéticas.

Field sería una petición expresa de Newey, según ha informado el medio 'The Race' este viernes, justo antes del Gran Premio de Qatar.

Su labor en Red Bull consistía en dirigir la cadena de suministro y logística de Red Bull. Función similar tendrá en Aston Martin.

Otro fichaje de Aston Martin que se relacionaría con la posible llegada de Christian Horner. Los rumores no cesan... y se han incrementado fuertemente en las últimas semanas.

Ya se sabe que Horner no será el jefe del equipo, que es Newey, pero sí podría optar a un puesto como CEO de Aston Martin. Según ha informado 'SoyMotor', el ex de Red Bull podría ejercer un papel más "político y representativo" y menos deportivo del que poseía en la escudería de las bebidas energéticas.

Lawrence Stroll querría confirmar este último nombre para cerrar el equipo con el que aspirar al título de la Fórmula 1. Fernando Alonso al volante del coche, en el muro Newey y en los despachos Horner. Un auténtico 'dream team' del paddock.