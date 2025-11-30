Maduro, con un futuro incierto mientras Trump le amenaza con el uso de la fuerza si no abandona el poder

¿Por qué es importante? Según ha informado el 'Wall Street Journal', el republicano le habría dicho en una llamada telefónica al presidente venezolano que considerará el uso de la fuerza si no abandona el cargo de presidente.

Donald Trump ha intensificado su presión sobre Nicolás Maduro, advirtiendo que considerará el uso de la fuerza si el líder venezolano no renuncia voluntariamente, según el 'Wall Street Journal'. A pesar de que los altos mandos de Maduro se preparan para cualquier eventualidad, Trump desea su salida inmediata del poder. Durante una llamada reciente, Caracas habría solicitado una amnistía para Maduro y su círculo cercano. Según Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, la opción más viable para Maduro sería buscar asilo en Rusia, dado el deterioro de la situación en Cuba. Mientras tanto, Maduro ha implementado un plan para repatriar a los venezolanos varados en el extranjero.

Donald Trump sigue dando pasos contra Nicolás Maduro. Y, según el 'Wall Street Journal', el ultimátum que le habría transmitido en una llamada telefónica no podría haber sido más claro: el republicano considerará el uso de la fuerza si Maduro no renuncia voluntariamente.

Aunque los altos mandos del venezolano se preparan para cualquier escenario, Trump lo quiere fuera del poder cuanto antes. Además, según el citado medio, en la llamada que mantuvieron la semana pasada, Caracas habría demandado una amnistía general para Maduro, sus asesores y sus respectivas familias.

"Si él sale por su propia voluntad, lo lógico es que buscase asilo en Cuba, pero la situación en Cuba es totalmente desastrosa. Por lo tanto habría que mirar Rusia", afirma Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ante una eventual huida.

Es el escenario más plausible porque, si Trump si ataca, Maduro no correrá tanta suerte: "Si él se resiste y es capturado por las fuerzas de Estados Unidos, él está sometido a un jurado de acusación que le ha declarado responsable de una organización narcoterrorista".

Otra opción, la más fatal, que los ataques acaben con la vida del venezolano. Incluso, el medio estadounidense Axios informaba esta semana de la posibilidad de que fueran sus propios aliados cubanos quienes lo eliminaran si se le ocurría tirar la toalla.

En juego está el tablero geopolítico disputado, dicen los analistas, entre Trump y Putin. "En ese reparto del mundo, el continente americano recae a beneficio de EEUU. Rusia, el trozo de la tarta que le corresponde no solo es Ucrania, es Europa.

¿Y la Unión Europea? Estados Unidos lo deja claro. "No creo que la Unión Europea tenga la capacidad de determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional", afirmaba Marco Rubio, secretario de Estado.

Mientras tanto, con el espacio aéreo prácticamente cerrado, Maduro ha puesto en marcha un plan especial para que los venezolanos varados en otros países puedan regresar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.