¡Demoledor! Fernando Alonso, sin tapujos: "Hay exceso para todo en F1 menos para lo que da espectáculo"

El piloto asturiano de Aston Martin no ha dudado en expresar su feroz crítica en contra de una de las normas de la Fórmula 1: "Es la F1 de ahora...".

Fernando Alonso no da puntada sin hilo. El piloto asturiano no ha dudado en llamar la atención a la Fórmula 1 tras su resultado en la clasificación del Gran Premio de Qatar. En un final de temporada complicado para Aston Martin, el bicampeón sigue sacando las castañas del fuego.

Y es que, a pesar de todas las taras del coche verde, el piloto español sigue colocándose carrera tras carrera entre los diez primeros durante la clasificación, aunque eso no signifique luego sumar puntos. Sin embargo, Alonso ha maldecido a su suerte por el lado en parrilla que le toca.

"Desde julio no hemos salido en el lado limpio, solo en Brasil, pero llovió. Salir 8º quiere decir que terminaré 9 o 10º en la primera vuelta. Tenemos un punto solo con Haas y algún punto más con Sauber, que igual no es suficiente", señaló.

Sin embargo, donde más hincapié hizo fue en las decisiones de la Fórmula 1 para dar espectáculo, unas decisiones que parecen no estar convenciendo mucho al asturiano: "Veremos mañana qué estrategia podemos hacer. Estamos muy limitados en esta Fórmula 1".

"Los neumáticos son los mismos para todos, las paradas... no pensábamos llegar a Q3, teníamos solo 4 juegos. Al llegar a Q3 solo tenía usados y es una pena porque podríamos haber hecho algo más. Pero es la F1 de ahora, que tienes exceso para todo menos para lo que da espectáculo", concluyó.