Miles de personas arropan al PP en su manifestación contra el Gobierno de Sánchez: "El sanchismo está en la cárcel"

El contexto Durante la concentración, a la que han acudido 80.000 personas según los 'populares', Almeida, Ayuso y Feijoo han soltado diferentes perlas sobre el líder socialista, a quien tachan de corrupto y a quien exigen elecciones inmediatas.

El Partido Popular ha organizado una manifestación en Madrid bajo el lema "¿Mafia o democracia?" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que asistieron 80.000 personas según el partido. Líderes populares como José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han criticado duramente a Sánchez, exigiendo elecciones inmediatas y acusándolo de corrupción. La protesta se produce tras el encarcelamiento del exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor. Ayuso ha declarado que ETA "prepara un asalto" mientras apoya a Sánchez, y Feijóo ha prometido una "limpieza total" si llega al poder. La manifestación concluyó con un mensaje de esperanza y unidad para el futuro.

"¿Mafia o democracia?". Es el lema que el Partido Popular ha llevado por bandera este domingo en una manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante la concentración, a la que han acudido 80.000 personas según los 'populares', José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han soltado diferentes perlas sobre el líder socialista, a quien tachan de corrupto y a quien exigen elecciones inmediatas.

Esta protesta llega justo después del último escándalo que ha sacudido filas socialistas con la entrada a prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que partieron este jueves rumbo a Soto del Real después de que el juez Leopoldo Puente decretara prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar riesgo de fuga "extremo".

La concentración, convocada en el madrileño Templo de Debod a las 12:00 horas, ha comenzado entre aplausos, banderas de España, pancartas y un DJ al ritmo de 'El Padrino', banda sonora que han dedicado al presidente del Ejecutivo.

Líderes autonómicos como López Miras o Jorge Azcón no han querido perderse esta jornada y han apoyado a sus dirigentes. Por su parte, el presidente de la Región de Murcia ha señalado la importancia de que Sánchez "convoque elecciones ya", mientras que el aragonés tachaba la situación de "insostenible": "No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión".

ETA está "preparando un asalto"

Una de las personas más esperadas en esta manifestación era la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha subido a la tarima alabada por los asistentes. Durante su intervención, ha tocado diferentes temas de lo más polémicos y que ponen al PSOE contra las cuerdas.

La madrileña ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente en el Gobierno de la nación."Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas", ha espetado, tachando de trición las decisiones de Sánchez.

"Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Gracias a Pedro Sánchez, pero ¿se puede tener la cara más dura?", se ha cuestionado a su vez. Así, expone que el sociaista quiere a unos ciudadanos "divididos, enfrentados y despistados para que no gobierne el otro".

"Ese es el leitmotiv de sus vidas, que no gobierne el otro. Que ser de izquierdas o de derechas pese más que ser decente y hacer las cosas bien. Y encima es una mafia que no solo pretende abrir viejas heridas", ha exclamado. Mientras, ha sostenido que el tiempo pondrá a Sánchez y sus aliados "en el lugar en el que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel".

De su lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha señalado que "hoy todos los españoles" deberían "estar votando": "Hoy no deberíamos haber venido a esta concentración. Deberíamos estar votando en unas elecciones generales. Tenemos el peor Gobierno en el peor momento. No respeta nuestra Constitución", ha agregado.

Para el líder 'popular' "es más necesario que nunca lanzar un mensaje de confianza y optimismo": "Porque juegan con nuestra angustia, nuestra desesperanza y nuestra desesperación. Ante eso, Pedro: resistiremos y ganaremos". Martínez-Almeida ha sido crítico con el PSOE una vez más y asegura que el PP ganará en las próximas elecciones: "A un Gobierno que nació en un caserío de los montes del País Vasco, a un Gobierno que nació en una negociación con Otegi, los españoles les ganaremos en las urnas. Nacieron en un caserío y morirán en las urnas", ha añadido.

"Falta el uno"

A quien también han recibido entre aplausos y gritos de "Sánchez, dimisión", es al líder 'popular', que ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción". "El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real", ha afirmado Feijóo en su comparecencia.

Después de proclamar que "España está harta", ha dicho que el presidente del país puede seguir el mismo camino que los que le acompañaron en el coche de primarias (José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García) y pisar la cárcel. "Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del Gobierno, al que nada le consta, nada le consta. No sabe nada, no lo recuerda".

Por su parte, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los presidentes autonómicos han apoyado a Feijóo. Pero no han sido los únicos ya que se han sumado también el exportavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, entre otros.

En este mismo contexto, el dirigente 'popular' ha incidido en que si llega al poder del Ejecutivo hará "auditoría completa": "Limpiaré todas las instituciones, barreremos todo atisbo de Sanchismo. Bajaré los impuestos". "Todo esto se hará antes o después de las elecciones, lo hará el PP. Solo o con más partidos. España necesita una limpieza total y un Gobierno decente. Y lo habrá. Y un presidente honesto y lo tendrá", añade.

Para finalizar su intervención, Feijóo ha querido lanzar un mensaje esperanzador a sus seguidores y votantes y aboga por mirar "al mañana". "Venimos a decir 'ni un día más'. Habrá un mañana diferente más pronto que tarde. La mentira fuera, los abusos fuera, la inmoralidad fuera. La corrupción fuera. Pedro Sánchez fuera", ha sentenciado para abandonar la tarima junto a sus aliados al ritmo del himno de España. Así finalizaba una manifestación que definen como histórica y un éxito rotundo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.