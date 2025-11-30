Atresplayer Day presenta las primeras imágenes de 'Padre no hay más que uno, la serie', que se estrena el 25 de enero

Los detalles Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, encabeza el casting convirtiéndose en el padre de familia mientras que Mariam Hernández, como Helena, hace de su mujer. Esta pareja vivirá numerosas aventuras familiares acompañada de sus hijos.

La plataforma atresplayer ha anunciado el estreno de 'Padre no hay más que uno, la serie', una comedia creada por Inés de León, que llegará el 25 de enero con un capítulo semanal. La serie fue presentada en el atresplayer Day en Gran Canaria, donde se mostraron imágenes y se realizaron eventos exclusivos. Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández protagonizan la serie como Mateo y Helena, un matrimonio que enfrenta desafíos familiares con sus cinco hijos y dos abuelas. La historia sigue a Helena, quien recibe una oferta laboral que lleva a la familia a mudarse, mientras Mateo deja su carrera para cuidar de los hijos, quienes no están conformes con el cambio. La serie, producida por Bowfinger International Pictures y Sony Pictures, expande el universo creado por Santiago Segura.

Ante la expectación de los más seriéfilos, la plataforma española líder atresplayer ha anunciado la fecha de estreno de la comedia 'Padre no hay más que uno, la serie', creada por Inés de León. El próximo 25 de enero, la familia ficticia Vicho Vaello ocupará las pantallas con un capítulo semanal.

La última edición del atresplayer Day acogió a los actores de la serie en Gran Canaria y mostró las primeras imágenes del proyecto. Asimismo, se realizaron preestrenos, anuncios, presentaciones exclusivas e incluso mesas redondas que giraban en torno al entretenimiento y el cine.

Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, encabeza el casting convirtiéndose en el padre de familia mientras que Mariam Hernández, como Helena, hace de su mujer. La comedia enfoca su trama en un matrimonio que vivirá numerosas aventuras familiares acompañado de sus hijos Naia de las Heras (Carola), Alberto Almodóvar (Luis), Claudio Gallego (Alex), Olivia Cahen (Bea) y Amanda Cárdenas (Teresa).

Como no podía ser de otra manera, las abuelas, Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo también formarán parte de las caóticas anécdotas de esta familia, en las que el ingenio y las risas van de la mano.

Tras el éxito de la aclamada saga 'Padre no hay más que uno', creada por Santiago Segura, este cómico universo se expande en forma de una serie coescrita por Raúl Navarro, que también codirige el proyecto junto a Inés y Manuel de la Vega.

Por su parte, Bowfinger International Pictures es quien produce la serie en asociación con Sony Pictures International Productions y con la participación de Atresmedia y Prime Video. Así, Mª Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza han sido los responsables de la produccion ejecutiva.

Una familia caótica

La historia recorre la vida de esta familia: un matrimonio, cinco hijos y dos abuelas. A Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, motivo por el que toda la familia decide mudarse. Es por ello que Mateo toma una gran decisión que marcará el destino de su familia: dejar de lado su carrera para ocuparse de sus hijos.

Aunque ocuparse de los pequeños no parecía tener a priori una gran dificultad, con el paso del tiempo se da cuenta de que subestimó esta responsabilidad. Quienes aseguran estar de lo más descontentos con las decisiones de sus padres son los niños, que se unirán para que el plan de Helena y Mateo no se de y así, puedan volver a su hogar.

