¡Interrumpido el Sevilla-Betis por lanzamiento de objetos en el Pizjuán!

Munuera Montero ordenó la suspensión del partido después de que un grupo de aficionados sevillistas lanzaran objetos al césped.

El derbi sevillano ha terminado con una imagen lamentable. En el minuto 87, el Sevilla-Betis ha sido suspendido. Los continuos lanzamientos de objetos al campo han provocado que Munuera Montero, árbitro del encuentro, decidiera para el partido y mandar a los jugadores al túnel de vestuarios.

Todo cuando el resultado marcaba un 0-2 a favor del Betis. Los de Pellegrini habían sido especialmente superiores a los hispalenses en la segunda parte. Pablo Fornals, con un golazo, y Sergi Altimira encarrilaron un triunfo bético que se hubiera dado de no ser por el vergonzoso comportamientos de alguno de los aficionados del Sevilla.

Munuera Montero ya había advertido al delegado de campo de actitudes no correctas que se habían dado por parte de un sector de la afición sevillista. Todo en la segunda parte. Minutos después de esa primera advertencia, se produjo el lanzamiento de objetos hacia algunos jugadores del Betis.

El colegiado del encuentro acudió al delegado de nuevo con una botella de plástico vacía y un mechero en la mano. Reunió a los capitanes y comunicó su decisión de suspender temporalmente el partido. Acto seguido, mandó a los jugadores al túnel de vestuarios.

El derbi sevillano se reanudó quince minutos después. Todo en un partido que, con todos los ingredientes para que sea una fiesta del fútbol, terminó dejando una imagen lamentable.