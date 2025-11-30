¿NUEVO CAMPEÓN?
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Qatar de la temporada 2025 de Fórmula 1.
HABLA ALONSO
"Difícil porque creo que con el desgaste, si no tuviéramos limitación iríamos a la vuelta 40, así que no creo que haya mucha variedad de estrategias. Crucial la salida. La primera vuelta dicta la carrera. Salimos por el lado sucio así que, seguramente, perderemos posiciones".
SAINZ, BRILLANDO
Por encima de su monoplaza también el madrileño, que logró ayer el 7º puesto en la clasificación, muy por encima de su compañero de equipo Alex Albon, que solo pudo ser 15º. Opciones de puntos para el de Williams.
MEDIA HORA
Tan solo 30 minutos para que se apague el semáforo en Qatar y arranque la penúltima carrera de la temporada.
ALONSO, A INTENTAR PESCAR
Sale desde el 8º puesto, aunque no va a ser tarea fácil sumar puntos. Sobre todo por el ritmo del Aston Martin, que brilla por su ausencia últimamente. Veremos de qué es capaz el asturiano, que ya logró ayer sumar dos puntos en la sprint.
DOS PARADAS OBLIGATORIAS
Esa ha sido la decisión de la Fórmula 1 ante un circuito enormemente abrasivo. Tendremos dos paradas por boxes obligatorias, algo que le resta algo de emoción a la parte estratégica, pero que hará que los pilotos vayan a tope desde el primer momento.
VERSTAPPEN, A POR EL MILAGRO
Habrá que estar muy atentos a cómo se toma el inicio de la carrera Verstappen. Está obligado a quedar por delante de Norris, y, por ahora, sale por detrás. Son 25 los puntos que le diferencian del liderato. Quedan 50 en juego. Esperamos ver al Max Verstappen más agresivo de la temporada, por lo que mucho ojo con la salida...
¿QUÉ PUEDE HACER PIASTRI?
Ganar. Simple y llanamente. Está obligado a ganar si quiere mantenerse vivo en el Mundial. Todo lo que sea quedar por delante de Norris le hará llegar con vida a Abu Dhabi. Parece que se siente cómo en este trazado, parte desde la pole y ayer ya se llevó la victoria. Veremos qué ocurre a lo largo de la carrera.
¿UN NUEVO CAMPEÓN?
Solo hay un hombre que puede convertirse hoy en campeón del mundo. Ese no es otro que Lando Norris. Este último arreón del británico en el final de temporada le permite llegar a este Gran Premio con 22 puntos de ventaja. Si gana hoy, se llevará el campeonato. Para evitarlo estarán Oscar Piastri y Max Verstappen.
MUY BUENAS TARDES
Llega el momento de uno de los días más decisivos de esta temporada 2025. Hoy podemos tener un nuevo campeón en Fórmula 1. Desde las 17:00h en Losail, desde ya en laSexta.com, turno del Gran Premio de Qatar.