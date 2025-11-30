F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

ALONSO, A INTENTAR PESCAR Sale desde el 8º puesto, aunque no va a ser tarea fácil sumar puntos. Sobre todo por el ritmo del Aston Martin, que brilla por su ausencia últimamente. Veremos de qué es capaz el asturiano, que ya logró ayer sumar dos puntos en la sprint. Compartir en X

DOS PARADAS OBLIGATORIAS Esa ha sido la decisión de la Fórmula 1 ante un circuito enormemente abrasivo. Tendremos dos paradas por boxes obligatorias, algo que le resta algo de emoción a la parte estratégica, pero que hará que los pilotos vayan a tope desde el primer momento.

VERSTAPPEN, A POR EL MILAGRO Habrá que estar muy atentos a cómo se toma el inicio de la carrera Verstappen. Está obligado a quedar por delante de Norris, y, por ahora, sale por detrás. Son 25 los puntos que le diferencian del liderato. Quedan 50 en juego. Esperamos ver al Max Verstappen más agresivo de la temporada, por lo que mucho ojo con la salida...

¿QUÉ PUEDE HACER PIASTRI? Ganar. Simple y llanamente. Está obligado a ganar si quiere mantenerse vivo en el Mundial. Todo lo que sea quedar por delante de Norris le hará llegar con vida a Abu Dhabi. Parece que se siente cómo en este trazado, parte desde la pole y ayer ya se llevó la victoria. Veremos qué ocurre a lo largo de la carrera.

