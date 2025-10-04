Fernando Alonso apunta a la salida del GP de Singapur: "Saliendo 10º, por la parte..."

El piloto asturiano de Aston Martin logra colarse en la Q3, aunque no consigue superar la 10ª plaza en la clasificación del GP de Singapur.

Fernando Alonso ha vuelto a hacer magia colocando a su Aston Martin en la Q3 a pesar de que el ritmo no ha acabado siendo tan positivo como se esperaba. Tras dos sesiones de entrenamiento el viernes en las que consiguió la primera y cuarta plaza, en 'qualy' ha costado algo más.

Y es que Singapur era uno de esos circuitos apuntados en el calendario como favorables para Aston Martin, aunque parece que el final no lo ha sido lo suficiente. Alonso logró alcanzar la Q3, pero no pudo mejorar el 10º puesto, algo que puede complicarle la carrera.

"Lo que pensábamos ayer, que entrar en la Q3 iba a ser un objetivo fuerte. Mañana los puntos se complican saliendo 10º por la parte sucia, es probable que perdamos puestos. Vamos mejor este fin de semana que en los últimos, pero no ha fallado nadie y hacer 9º o 10º es lo último que podemos luchar", señaló el español ante los medios.

Respecto a la carrera, el bicampeón tampoco tiene grandes expectativas: "No creo que pase nada mañana. Toca sufrir un poco y más o menos lo que sabíamos. Hemos cumplido el objetivo de entrar en Q3, pero si cogemos puntos serán uno o dos".

Lo cierto es que lo que pueda ocurrir en carrera es una incógnita. Sabemos que luego Fernando Alonso es un maestro de la competición, pero sí es cierto que, en un circuito como este, es complicado poder optar a más a lo largo de la carrera debido a las dificultades para adelantar.