El tremendo enfado de Fernando Alonso con su ingeniero: "Tienes pensar más claro"

El piloto español de Aston Martin no ha dudado en mostrar su desacuerdo con su ingeniero de pista durante los Libres 3 del Gran Premio de Singapur.

El fin de semana de Singapur comenzó de muy buena forma para Fernando Alonso. Durante los primeros entrenamientos libres logró la primera plaza, haciendo saltar todas las alarmas. En los segundos Libres, finalizó en la 4ª posición.

Un inicio de Gran Premio perfecto, aunque parece que se está viniendo un poco abajo. Es habitual que Alonso logre mejores posiciones durante las primeras vueltas del fin de semana. Esto se debe a que es de los mejores pilotos en adaptarse rápido a la pista, algo que le sitúa siempre arriba.

Por desgracia para él, hay otras dos sesiones de entrenamientos donde los equipos y pilotos consiguen mejorar poco a poco y acaban relegando a Aston Martin a una posición más baja. Ya en los Libres 3, el español acabó en la 15ª plaza.

Es cierto que son entrenamientos, pero las sensaciones de esta última prueba antes del fuego real no han sido las mejores, ni siquiera con su ingeniero. Alonso tuvo un pequeño debate por radio después de que su ingeniero le pidiera cambiar parámetros en el volante.

Tras no lograr el resultado esperado, el de Aston Martin no dudó en dejar claro su enfado: "Muy mala decisión, tienes pensar más claro". No es la primera vez que tiene problemas parecidos con el que debe ser su guía en pista. Mucho que mejorar en este sentido de cara a 2026.