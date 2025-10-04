¡Hasta la F1 alucina con Fernando Alonso en Singapur!: "La magia puede surgir"

El piloto asturiano de Aston Martin no pasa desapercibido ni para la propia Fórmula 1, que afirma que, con Alonso pilotando, todo es posible.

Poco le queda por demostrar a Fernando Alonso. Prácticamente nadie en el mundo de la Fórmula 1 duda de las garantías y el talento que aporta el piloto asturiano cuando se sube al monoplaza. Es habitual escuchar a pilotos, jefes de equipo, ingenieros y demás alabar al español.

Sin embargo, Fernando Alonso ha traspasado ya todos los límites de la objetividad hasta para la propia Fórmula 1. Y es que nos ha acostumbrado a hacer magia cada fin de semana, algo que hasta la propia categoría tiene en cuenta a la hora de hacer sus predicciones.

Tras la jornada de viernes del Gran Premio de Singapur, Aston Martin ha demostrado que puede estar en la pomada por buenas posiciones este fin de semana. Tras todas las pruebas, la F1 sitúa a Aston Martin como el 6º equipo más rápido en clasificación. A pesar de ello, esto no es lo más sorprendente.

Y es que la categoría ha añadido que no han tenido en cuenta el factor Alonso: "Nuestras simulaciones de carrera los sitúan en la sexta posición, lo que significa que la Q3 podría ser un poco difícil. Pero estas cifras no tienen en cuenta el factor Alonso".

"Cuando consigue un coche en el que se siente cómodo, la magia puede surgir", así ha completado la Fórmula 1 sus predicciones sobre el rendimiento de Aston Martin para este fin de semana. Sin duda, la magia existe cuando nos referimos a Fernando Alonso.