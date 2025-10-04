Desesperación en estado puro: la reacción de Alonso tras conocer su resultado en la clasificación de Singapur

El asturiano consiguió meterse en 'Q3' pero le fue imposible imponer el ritmo de la jornada del viernes y eso provocó su enfado justo después de la 'qualy'.

Nuevo varapalo para Fernando Alonso. En un fin de semana en el que el asturiano parecía tener la velocidad para firmar un gran resultado, se ha tenido que conformar con la décima posición en la clasificación del Gran Premio de Singapur.

Alonso sorprendió a toda la parrilla marcando el primer y cuarto mejor tiempo en las primeras sesiones de los entrenamientos libres. El Aston Martin parecía que por fin iba a responder pero la realidad en el 'qualy' ha sido bastante distinta.

Si que es cierto que Alonso ha conseguido pasar a la Q3 pero su enfado tras la sesión evidencia que había potencial para firmar un mejor resultado. El bicampeón del mundo dejó varios aspavientos y gestos que demostraban que no estaba para nada satisfecho con la posición desde la que saldrá durante la carrera del domingo.

"Horrible, desastroso", han sido sus palabras después de golpearse con sus manos en el casco una vez finalizada la clasificación. El asturiano, por tanto, partirá desde la quinta línea de salida en la carrera, con opción de puntos, pero consciente de que su gran oportunidad se ha escapado en el Gran Premio de Singapur.

El enfado de Alonso es evidente teniendo en cuenta que el circuito de Marina Bay puede ser uno de los últimos de la temporada en el que el Aston de síntomas de un rendimiento decente. Fernando ya ha asegurado que es muy probable que en trazados como el de Las Vegas sean el último coche.