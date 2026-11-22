La frustración de Fernando por la falta de potencia fue tal que en la última vuelta se metió a boxes, reportando que "se había roto". El asturiano explica la situación.

Se consuma uno de los peores fines de semana para Fernando Alonso. Y eso que estuvo durante buena parte de la carrera delante de los Cadillac, su compañero de equipo y el Haas de Rafael Câmara. En cambio, en los últimos giros perdió la posición con Valtteri Bottas y Lance Stroll. Justo en la última vuelta de la sesión perdió toda su paciencia.

El bicampeón reportó por radio que el motor "se había roto" y entró a boxes sin cruzar la bandera a cuadros. El ovetense aclara el suceso: "El motor se rindió por completo. Fallaba desde el inicio de carrera. Ya en la clasificación vimos que fallaba y ha estado así toda la carrera. Perdía mucho tiempo no sólo con el resto, también con Lance".

Ya avisó Fernando que no esperaba nada del circuito que más iba a exponer la gran debilidad que tiene el Aston Martin. Sin velocidad punta y con una falta de fiabilidad que Honda no ha encontrado soluciones durante toda la temporada: "No luchaba, perdía dos o tres segundos en las rectas. Lograba ganar tiempo en curvas e intentaba seguir al pelotón".

"Íbamos mejor que el resto en curva, el coche se comportaba muy bien. Pero en las rectas ha sido la peor carrera del año", explica Fernando en declaraciones recogidas por 'Marca' y corroborando lo que desde el propio equipo auguraban sobre el circuito callejero de Las Vegas.

Por último, el veterano de 45 años comenta sobre el impacto de las frías temperaturas del desierto de Nevada en el 'AMR26': "Obviamente, la primera vuelta fue complicada, al igual que la reanudación tras la salida del coche de seguridad, pero una vez que los neumáticos alcanzaron la temperatura adecuada, fue bastante bien. Estuvo bien para nosotros".

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