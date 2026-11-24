El piloto asturiano habla con emoción de su etapa en Ferrari hace una década: "Tengo un gran recuerdo de aquello".

Hace más de diez años Fernando Alonso vestía los colores rojos de Ferrari, luchaba por victorias y por mundiales. Se quedó con tres subcampeonatos y estuvo muy cerca de volver a proclamarse campeón del mundo. Hoy recuerda aquella época con nostalgia.

En declaraciones a 'Bein Sports', Fernando habla de aquella época de Ferrari: "Tengo un gran recuerdo, fueron muy buenos momentos, luchamos por mundiales y por victorias...".

Se queda con muchos recuerdos, pero especialmente con la victoria en Valencia en el año 2012: "Recuerdo Valencia 2011... no, 2012, más que incluso España 2013".

Nombres como Stefano Domenicali, Luca de Montezemolo o Massimo Rivola mandaban por aquel entonces en Ferrari.

Y Alonso destaca la buena relación que había en ese equipo: "Tenía una relación de verdadera amistad con Domenicali, Montezemolo, Massimo Rivola...".

A finales de 2014, Fernando dejó Ferrari para unirse al proyecto de McLaren-Honda. Alcanzó las 11 victorias y 44 podios en un total de 96 Grandes Premios disputados. El último año fue el más complicado, sin victorias y sin luchar por el mundial y se acabó marchando a McLaren-Honda.

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