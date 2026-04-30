El inspector Morocho apunta a una "estrategia" de la cúpula policial de la Kitchen para "desmantelar" su unidad de investigación de la Gürtel

Los detalles Morocho desvela además que hubo "autocensura" entre los autores de los informes sobre el caso ante las presiones para no incluir alguna información.

Manuel Morocho, inspector de la UDEF y principal investigador del 'caso Gürtel', ha señalado en el juicio de la 'Operación Kitchen' una "estrategia" para "desmantelar" la unidad que investigaba los 'Papeles de Bárcenas', relacionados con la contabilidad B del PP. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Morocho afirmó que no se pudieron entregar ciertos informes al juez por falta de "capacidad". Según él, la desintegración del grupo investigador fue intencionada, con agentes recibiendo ofertas laborales "mejores". Este clima de "autocensura" alteró los informes, obligando a modificar su contenido para evitar problemas.

Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e investigador principal del 'caso Gürtel', ha apuntado este jueves en el juicio sobre la 'Operación Kitchen' a la existencia de una "estrategia" para "desmantelar" la unidad que investigó los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', donde se incluían las pesquisas sobre la contabilidad B del PP, afirmando que no se pudieron entregar al juez determinados informes relativos al caso porque no había "capacidad" para ello.

Así lo ha manifestado en el segundo día de su declaración como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido, en los tiempos en los que se investigaba policial y judicialmente la existencia de una contabilidad opaca en la formación política.

En la primera parte de su interrogatorio como testigo, que tuvo lugar este miércoles, Morocho detalló la existencia de una "operación policial sin autorización judicial" sobre Luis Bárcenas y su entorno y ratificó haber sufrido presiones para no incluir el nombre del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en un informe sobre los 'Papeles de Bárcenas'.

Este jueves, el inspector ha aseverado que "se desmanteló el grupo" encargado de las pesquisas. "Fue una estrategia buscada", ha afirmado ante el tribunal, incidiendo en que algunos agentes de la unidad recibieron ofertas de puestos de trabajo "mejores", con mejor remuneración y más "singularizados", y que, en consecuencia, no pudo retener "a nadie".

Así, ha explicado que el grupo investigador contaba con 11 policías en 2013. Ese mismo año se fueron tres agentes, entre ellos "un inspector que tenía un peso importante en los informes", mientras que en 2014 se marchó del grupo "un subinspector" con un papel relevante en las pesquisas. Un año más tarde "se fueron cinco personas", ha relatado.

Es por ello que, según su relato, hubo determinados informes de la pieza judicial de los 'Papeles de Bárcenas' que "no se hicieron". "No había capacidad investigativa para hacerlos", ha resumido.

"Cambios, modificaciones y alteraciones" en los informes

Morocho ha relatado que en el grupo de investigación se instaló un clima de "autocensura" a la hora de redactar los informes relativos al caso. Así, "evitaban", "mitigaban" y buscaban "elementos periféricos para explicar cuestiones" porque sabían "que eso iba ser un objeto de problemas", ha indicado.

"Hubo que hacer cambios, modificaciones, alteraciones" y "desagregar del cuerpo del informe elementos sustanciales y ponerlo en los anexos porque no querían que figuraran", ha declarado el investigador.

En los documentos que presentaron ante el juez "se expuso una metodología de trabajo que no correspondía a lo que desde el grupo se había realizado", ha lamentado.

"Tuve que buscar una estrategia para que el juez tuviera conocimiento sin que figuraran expuestos con la metodología que veníamos utilizando desde que se empezó la investigación", ha rematado.

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