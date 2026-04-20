La respuesta de un piloto de Aston Martin sobre los coches de Newey: "Complejos pero con potencial"

Álex Riberas, piloto español de la escudería británica en WEC, ha descrito los vehículos diseñados por el laureado ingeniero como "complicados", aunque con capacidad para ser "muy rápidos".

Aston Martin continúa trabajando a destajo para solucionar los problemas del AMR26. Los fallos en el motor Honda y su propio chasis han impedido que Fernando Alonso y Lance Stroll hayan podido completar una carrera a la vez. Pese a que se esperaba que la mano de Adrian Newey pudiese confeccionar un coche ganador, todavía no se ha dado el caso.

El laureado ingeniero de la Fórmula 1 es célebre por diseñar monoplazas ganadores, tanto en el 'Grand Prix' como en otras categorías como el WEC (Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA), donde este fin de semana la escudería británica ha competido.

El equipo Aston Martin THOR Team ha terminado en novena y decimocuarta posición en el circuito de Imola (Italia) con buenas sensaciones al puntuar con Álex Riberas, Harry Tincknell y Tom Gamble al volante de dos Aston Martin.

"La carrera ha sido difícil para nosotros, pero estamos mucho más cerca de la cabeza, así que al final nos quedan sensaciones positivas para el futuro", comenta Riberas, piloto español, en declaraciones para el 'Diario AS'.

Riberas pilotó el Aston Martin Valkyrie creado por Newey, un vehículo con mucho potencial, pero que, al igual que el resto de coches del ingeniero británico, "es complicado y complejo". "Sí, sin duda. Es un coche complicado y complejo, como la mayoría de coches de Newey", respondió el piloto acerca de cómo son sus coches.

"Pero también, como la mayoría de los coches de Newey, tiene potencial para ser muy rápido, así que confío en que consigamos tocar con la tecla mágica en algún momento en este año y tengamos un fin de semana con un coche que sea realmente competitivo", concluyó Riberas.