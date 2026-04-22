"Siempre vuelven": el mensaje positivo de un ex de F1 sobre Honda que alegrará a Fernando Alonso

Alineación de Aston Martin para la segunda semana de test en Bahréin: qué días corre Fernando Alonso

Guenther Steiner, exjefe de Haas, ha recordado la capacidad de los japoneses para reponerse de los peores momentos como una parte de "cultura", y confía en que volverán a lo más alto.

Honda está "trabajando sin descanso" para hacer del AMR26 un coche competitivo a partir del GP de Miami. Ese fue el mensaje que publicó el socio motorista de Aston Martin en redes sociales este martes para alentar a sus seguidores a confiar en una posible remontada.

Pese a que la situación de los británicos es bastante delicada, los japoneses son expertos en recuperarse tras una debacle. Guenther Steiner, exjefe de Haas y ahora CEO de KTM Tech3, ha comentado el escenario en el que se encuentran Honda y Aston Martin, y ha sacado una lectura positiva.

"¿Cómo ha llegado tan mal Honda? No lo sé exactamente. Es muy raro. No sé cómo han llegado a esa situación. Creo que si no estás ahí viviéndolo, porque al final Japón está muy lejos, no lo sabemos", comenta Steiner acerca de cómo los japoneses han acabado con problemas.

El exjefe de Haas conoce de primera mano lo que es enfrentarse a situaciones complicadas en el 'Grand Prix' al dirigir un equipo de la parte baja de la parrilla, y al estar tantos años en la F1, confía en las remontadas.

"Lo están intentando y al final siempre compiten. Cuando McLaren dejó Honda, nadie quería a Honda y dos años después eran campeones. Es increíble, siempre vuelven, aunque no lo hacen fácil para ellos mismos", añade Steiner, resaltando el carácter resiliente de los japoneses.

Por último, el ex de Haas ha destacado el "dolor" que están sufriendo tanto sus aficionados como los propios trabajadores que viven día a día su situación. "Es doloroso para los españoles. Es doloroso para los que están ahí, ahora mismo para Aston Martin; pero la realidad es que siempre vuelven. Igual es parte de su cultura", concluye Steiner.